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Ближний Восток

Египет угрожает ХАМАСу высылкой террористов, освобожденных из израильских тюрем

Египет
Заложники
ХАМАС
время публикации: 24 марта 2025 г., 20:21 | последнее обновление: 24 марта 2025 г., 20:27
Египет угрожает ХАМАСу высылкой террористов, освобожденных из израильских тюрем
AP Photo/Jehad Alshrafi

Барак Равид, корреспондент Walla News и издания Axios, со ссылкой на источник в Иерусалиме сообщил, что Египет оказывает давление на ХАМАС с целью добиться продления режима прекращения огня в Газе.

По словам источника, Египет угрожает выслать со своей территории членов ХАМАСа, которые были освобождены из израильских тюрем в рамках сделки в последние месяцы.

Каир требует от лидеров террористической группировки проявить "гибкость" в новой сделке по освобождению заложников, что приведет к приостановке боевых действий в секторе.

Ближний Восток
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