Ближний Восток

Bloomberg: партнеры предостерегают Трампа от атак на энергетический сектор Ирана

США
Война с Ираном
время публикации: 24 марта 2026 г., 08:48 | последнее обновление: 24 марта 2026 г., 09:05
AP Photo/Luis M. Alvarez

Как сообщает .Bloomberg, администрация Дональда Трампа столкнулась с давлением со стороны партнеров в Персидском заливе и союзников Вашингтона.

По мнению издания, они убедили Трампа отказаться от немедленных ударов по энергетической инфраструктуре Ирана. Основной аргумент состоял в том, что критическое разрушение инфраструктуры приведет Иран в состояние коллапса в долгосрочной перспективе.

Bloomberg также объясняет решение Трампа отложить удары по энергетической инфраструктуре Ирана желанием "успокоить" рынки.

Отметим, что иранское агентство Fars, ассоциированное с КСИР, сообщает, что в ночь на 24 марта ВВС США и Израиля атаковали здание управления газоснабжением и станцию ​​понижения давления в Исфахане, а также газопровод электростанции в Хоррамшахре.

CENTCOM и ЦАХАЛ пока не комментируют эту информацию.

Fars: США и Израиль атаковали энергетические объекты в Исфахане и Хоррамшахре