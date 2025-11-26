x
26 ноября 2025
Ближний Восток

В Сирии произошел взрыв на складе боеприпасов, расположенном рядом со школой

Сирия
время публикации: 26 ноября 2025 г., 12:47 | последнее обновление: 26 ноября 2025 г., 12:47
AP Photo/Omar Sanadiki

Сирийские СМИ сообщают о мощном взрыве, который произошел на западе провинции Идлиб. Согласно этим сообщениям, его причина остается неизвестной. Начато расследование.

Однако, по сведениям The Syrian Observatory for Human Rights, взрыв произошел на складе боеприпасов, расположенном в городе Кафр Тхарим. Рядом с ним располагается школа, в ней есть пострадавшие.

SOHR подчеркивает необходимость хранения вооружений вдали от мест сосредоточения гражданского населения и жилых кварталов, чтобы защитить жизнь мирных жителей.

