26 ноября 2025
Ближний Восток

В Иране задержана гражданка США, мать оппозиционного активиста

время публикации: 26 ноября 2025 г., 11:54 | последнее обновление: 26 ноября 2025 г., 11:57
В Иране задержана гражданка США, мать оппозиционного активиста
Wikipedia.org. Фото: BlogDeBanderas

Государственный департамент США подтвердил сайту оппозиции Iran International, что в Иране уже два месяца удерживается 70-летняя женщина, у которой есть как иранское, так и американское гражданство.

Афарин Мохаджар была задержана 29 сентября в Международном аэропорту Тегерана. По словам ее сына, проживающего во Франкфурте оппозиционного активиста Резы Зараби, цель ареста – оказать на него давление, заставив отказаться от политической деятельности против режима.

Мохаджер прилетела в Иран для решения вопросов, связанных с наследством. Теперь ей угрожают обвинения в принадлежности к враждебной организации, пропаганде против Исламской республики, оскорблении ислама и аятоллы Али Хаменеи.

Госдеп сообщил, что пристально следит за делом. "Мы неоднократно призывали американских граждан воздержаться от посещения Ирана. Сейчас этот призыв актуален как никогда", – сообщило внешнеполитическое ведомство США.

