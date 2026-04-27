Главарь "Хизбаллы": переговоры с Израилем – смертный грех

Главарь шиитской террористической группировки "Хизбалла" шейх Наим Касем вновь заявил, что отвергает прямые ливано-израильские переговоры. По его словам, они не только дестабилизируют Ливан, но являются смертным грехом.

"И сами переговоры, и их результаты, какими бы они ни были, для нас не существуют. Нас они не касаются. Мы продолжим сопротивление, защищая Ливан и его граждан. Неважно, чем нам угрожает враг, мы не отступим, не склонимся, не потерпим поражения". – заявил он.