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Израиль

В Кафр-Кане из огнестрельного оружия ранен мужчина, он в критическом состоянии

Мада
время публикации: 12 июня 2026 г., 20:20 | последнее обновление: 12 июня 2026 г., 21:05
В Кафр-Кане из огнестрельного оружия ранен мужчина, он в критическом состоянии
Пресс-служба МАДА

В Кафр-Кане (Нижняя Галилея) из огнестрельного оружия был ранен молодой человек в возрасте около 25 лет. Пострадавшего доставили в местный медпункт, куда прибыла бригада парамедиков МАДА.

Оказав медицинскую помощь на месте, бригада парамедиков МАДА перевезла раненого в Итальянский госпиталь в Назарете. Состояние раненого оценивается как критическое.

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