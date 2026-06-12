В Кафр-Кане из огнестрельного оружия ранен мужчина, он в критическом состоянии
время публикации: 12 июня 2026 г., 20:20 | последнее обновление: 12 июня 2026 г., 21:05
В Кафр-Кане (Нижняя Галилея) из огнестрельного оружия был ранен молодой человек в возрасте около 25 лет. Пострадавшего доставили в местный медпункт, куда прибыла бригада парамедиков МАДА.
Оказав медицинскую помощь на месте, бригада парамедиков МАДА перевезла раненого в Итальянский госпиталь в Назарете. Состояние раненого оценивается как критическое.