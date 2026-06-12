ММА. Израильтяне одержали победы в Лиме

В Лиме, Перу, состоялся турнир ММА FFC 104: Galindo vs. Monaco. Бои провели двое израильтян.

В поединке за звание чемпиона промоушена в среднем весе перуанец Хосе Галиндо нокаутировал во втором раунде бразильцаТиагу Монако Тосато.

Израильский кикбоксер Нили Блок удачно дебютировала в ММА. Во втором раунде она нокаутировала бразильянку Стефани де Машеду.

Израильтянин Шон Перо завершил бой за 118 секунд. Он нокаутировал бразильца Денилсона Рибейру.

Шон одержал восьмую победу в 9 поединках в профессиональном ММА.