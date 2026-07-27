x
27 июля 2026
|
последняя новость: 14:51
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
27 июля 2026
|
27 июля 2026
|
последняя новость: 14:51
27 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Иордания сообщила о перехвате двух иранских БПЛА

Иран
Израиль
Иордания
время публикации: 27 июля 2026 г., 14:00 | последнее обновление: 27 июля 2026 г., 14:06
Иордания сообщила о перехвате двух иранских БПЛА
Olivier Fitoussi/Flash90

Официальный представитель командования вооруженных сил Иордании сообщил, что летательный аппарат королевских ВВС перехватил и уничтожил два БПЛА, проникших в воздушное пространство страны из Ирана.

Он заявил агентству Petra, что при перехвате пострадавших не было и не был причинен ущерб. Военнослужащие инженерного корпуса направились к местам падения обломков, чтобы делать все необходимые процедуры.

Отметим, что ранее о перехвате двух беспилотных летательных аппаратов в районе границы Иордании сообщила пресс-служба ЦАХАЛа. Согласно сообщению, БПЛА не проникли в израильское воздушное пространство, в связи с чем не были задействованы системы оповещения.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 июля 2026

ЦАХАЛ перехватил два БПЛА, летевших со стороны Иордании