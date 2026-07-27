Иордания сообщила о перехвате двух иранских БПЛА

Официальный представитель командования вооруженных сил Иордании сообщил, что летательный аппарат королевских ВВС перехватил и уничтожил два БПЛА, проникших в воздушное пространство страны из Ирана.

Он заявил агентству Petra, что при перехвате пострадавших не было и не был причинен ущерб. Военнослужащие инженерного корпуса направились к местам падения обломков, чтобы делать все необходимые процедуры.

Отметим, что ранее о перехвате двух беспилотных летательных аппаратов в районе границы Иордании сообщила пресс-служба ЦАХАЛа. Согласно сообщению, БПЛА не проникли в израильское воздушное пространство, в связи с чем не были задействованы системы оповещения.