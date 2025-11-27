x
время публикации: 27 ноября 2025 г., 11:49 | последнее обновление: 27 ноября 2025 г., 11:52
Папа Римский отправился с визитом в Турцию и Ливан
Папа Римский Лев XIV отправился в первую после восшествия на святой престол зарубежную поездку. Он посетит Турцию и Ливан. Как ожидается, он выступит с призывом к миру в регионе и диалогу между религиями, продолжив курс своего предшественника Франциска.

Однако главная цель трехдневного визита в Турцию – участие в мероприятиях, посвященных 1700-й годовщине Никейского собора – первого в истории Вселенского собора, на котором были утверждены многие догматы христианства, а также символ веры. Он проведет беседу с патриархом Варфоломеем и посетит христианские святыни.

Понтифик встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре и выступит с заявлением о ситуации на Ближнем Востоке, которое будет сделано на английском – родном языке Лео XIV. Он также примет участие во встречах с мусульманским духовенством.

В Ливане глава римско-католической церкви проведет переговоры с президентом Жозефом Ауном, побеседует с представителями других конфессий и отслужит мессу на открытом воздухе. Для обеспечения безопасности папы будут приняты особые меры.

