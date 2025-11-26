Взрыв на ракетном складе в Сирии унес жизни нескольких человек

Пять человек погибли и девять пострадали при взрыве на складе вооружений в городе Кафр Тхарим, на западе сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщило министерство внутренней безопасности Сирии.

По информации государственных СМИ Сирии, жертвы находятся под завалами, разбор которых ведется. Ранее поступала информация, что склад, где также хранятся ракеты, расположен в жилом районе, рядом со школой.

За последний год в Сирии произошло более десяти взрывов на оружейных складах. Наиболее распространенная причина – неудовлетворительные условия хранения.