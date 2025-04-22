5 пунктов соглашения – освобождение заложников, перемирие на 5 лет, вывод ЦАХАЛа из Газы

Египетские и катарские посредники предложили новую формулу соглашения по прекращению войны в секторе Газы. Как сообщил высокопоставленный палестинский чиновник, знакомый с ходом переговоров, предложение включает заключение перемирия на срок от пяти до семи лет, освобождение всех израильских заложников в обмен на освобождение содержащихся в израильских тюрьмах палестинских заключенных, официальное окончание войны и полный вывод израильских войск из сектора Газы.

По утверждению палестинского чиновника, который беседовал с BBC на арабском языке, ХАМАС готов передать управление сектором Газы "любому "палестинскому образованию", с которым будет достигнута договоренность. Это может быть палестинская администрация или административный орган палестинских группировок.

Издание "Аль-Араби аль-Джадид" сообщает, что автором этой формулы является ХАМАС, а не посредники. По сообщению издания, высокопоставленный представитель ХАМАСа сообщил, что в Египте будет предложена всеобъемлющая сделка, включающая пять пунктов.

Согласно первому пункту, будет подписана всеобъемлющая сделка об освобождении всех заложников одновременно по согласованным механизмам и графикам – в обмен на согласованное число палестинских заключенных, постоянное прекращение огня, вывод ЦАХАЛа со всей территории сектора Газы, восстановление сектора и снятие блокады.

Второй пункт в предложении ХАМАСа говорит о готовности ХАМАСа к долгосрочному прекращению огня на период до 5 лет с региональными и международными гарантиями. Третий пункт направлен на возвращение ситуации в секторе к тому, что было до 02.03.25, включая прекращение военных действий, отступление ЦАХАЛа на позиции, с которых ЦАХАЛ отступил в соответствии с соглашением о прекращении огня от января этого года, и ввоз гуманитарной помощи.

Кроме того, четвертый пункт говорит о формировании местного комитета, состоящего из независимых технократов, которые будут управлять сектором со всеми полномочиями и функциями – в соответствии с египетским предложением о комитете социальной помощи. Пятый пункт касается готовности ХАМАС к общенациональному палестинскому соглашению в соответствии с договоренностями, достигнутыми между всеми палестинскими террористическими организациями.