Арабские СМИ: израильская армия высадила спецназ недалеко от Дамаска

Телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на источник в сирийской армии передал, что "израильская армия высадила десант на стратегически важной высоте к юго-западу от Дамаска".

По информации "Аль-Джазиры", четыре вертолета приземлились на военной базе в районе Аль-Кисва. Вертолеты высадили спецназ из десятков военнослужащих, а также несколько единиц транспортных средств. Силы оставались на базе около двух часов, после проведения обысков и проверки территории, военные вернулись в Израиль. Израильские военные вертолеты "прикрывали" в небе два истребителя.

Пресс-служба ЦАХАЛа заявила, что не комментирует сообщения, появляющиеся в зарубежных источниках.

Сирийские СМИ опровергают сообщения о посадке израильских вертолетов в глубине сирийской территории.

Отметим, что ранее сирийские источники сообщили, что самолеты ЦАХАЛа нанесли удары по целям в районе Аль-Кисва, примерно в 13 км к югу от Дамаска.