В Иране казнен 27-летний Акиль Шавраз, признанный виновным в шпионаже в пользу Израиля. Об этом сообщили средства массовой информации страны.

Согласно сообщениям, он сотрудничал с "Мосадом" и фотографировал военные базы и учреждения сферы безопасности. Шавраз был задержан во время фотосъемки военных штабов на северо-западе Ирана. Его обвинили в выполнении около 200 заданий для "Мосада" по всему Ирану, включая столицу страны, Тегеран.

В отеле, где он проживал, была найдена при обыске тетрадь, содержащая названия и адреса учреждений безопасности, а также обнаружена переписка с представителями "сионистского режима".