20 декабря 2025
20 декабря 2025
Мир

Армия РФ нанесла удар по порту Южный в Одесской области, восемь погибших

Война в Украине
Война в России
время публикации: 20 декабря 2025 г., 09:41 | последнее обновление: 20 декабря 2025 г., 09:57
Удар был нанесен по парковке, где загорелся автобус и грузовые автомобили.
ГСЧС Одесской области

Российская армия нанесла баллистический удар по портовой инфраструктуре в Одесской области. Сообщается о восьми погибших, около 30 человек ранены.

По предварительным данным, погибшим – от 20 до 62 лет.

Удар был нанесен по парковке, где загорелся автобус и грузовые автомобили. Все пожары, отметили в ГСЧС Одесской области, были оперативно ликвидированы.

В пресс-службе Одесской областной прокуратуры заявили, что начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений, повлекших гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

