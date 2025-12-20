Армия РФ нанесла удар по порту Южный в Одесской области, восемь погибших

Российская армия нанесла баллистический удар по портовой инфраструктуре в Одесской области. Сообщается о восьми погибших, около 30 человек ранены.

По предварительным данным, погибшим – от 20 до 62 лет.

Удар был нанесен по парковке, где загорелся автобус и грузовые автомобили. Все пожары, отметили в ГСЧС Одесской области, были оперативно ликвидированы.

В пресс-службе Одесской областной прокуратуры заявили, что начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений, повлекших гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).