20 декабря 2025
последняя новость: 08:57
последняя новость: 08:57
Спорт

Бокс. Энтони Джошуа нокаутировал Джейка Пола

Бокс
Знаменитые спортсмены
время публикации: 20 декабря 2025 г., 07:57 | последнее обновление: 20 декабря 2025 г., 08:03
Бокс. Энтони Джошуа нокаутировал Джейка Пола
AP Photo/Lynne Sladky

В Майами состоялся бой между экс-чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе Энотни Джошуа и Джейком Полом.

Энтони нокаутировал блогера в шестом раунде.

Практически сразу Джошуа продемонстрировал разницу в классе и наращивал преимущество.

В четвертом раунде он сбил соперника с ног. В пятом Пол дважды побывал в нокдауне.

После нокдауна в шестом раунде судья прекратил избиение.

Спорт
