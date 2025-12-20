Бокс. Энтони Джошуа нокаутировал Джейка Пола
время публикации: 20 декабря 2025 г., 07:57 | последнее обновление: 20 декабря 2025 г., 08:03
В Майами состоялся бой между экс-чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе Энотни Джошуа и Джейком Полом.
Энтони нокаутировал блогера в шестом раунде.
Практически сразу Джошуа продемонстрировал разницу в классе и наращивал преимущество.
В четвертом раунде он сбил соперника с ног. В пятом Пол дважды побывал в нокдауне.
После нокдауна в шестом раунде судья прекратил избиение.
