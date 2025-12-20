x
20 декабря 2025
Ближний Восток

SOHR: в результате ударов США по объектам ИГ в Сирии убиты пятеро боевиков

Сирия
время публикации: 20 декабря 2025 г., 10:22 | последнее обновление: 20 декабря 2025 г., 10:26
SOHR: в результате ударов США по объектам ИГ в Сирии убиты пятеро боевиков
AP Photo/Omar Sanadiki

По сведениям The Syrian Observatory for Human Rights, в результате ударов США по объектам "Исламского государства" в Сирии были убиты не менее пяти боевиков.

При этом отмечается, что среди погибших был "лидер террористической организации", ответственный за беспилотники.

Однако речь идет пока только об одном из объектов ИГ в Дир аз-Зуре. Остальные места, по которым были нанесены удары, не осмотрены.

