SOHR: в результате ударов США по объектам ИГ в Сирии убиты пятеро боевиков
время публикации: 20 декабря 2025 г., 10:22 | последнее обновление: 20 декабря 2025 г., 10:26
По сведениям The Syrian Observatory for Human Rights, в результате ударов США по объектам "Исламского государства" в Сирии были убиты не менее пяти боевиков.
При этом отмечается, что среди погибших был "лидер террористической организации", ответственный за беспилотники.
Однако речь идет пока только об одном из объектов ИГ в Дир аз-Зуре. Остальные места, по которым были нанесены удары, не осмотрены.