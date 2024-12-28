Премьер-министр Катара встретился в Дохе с делегацией ХАМАСа

В субботу, 28 декабря, премьер-министр Катара Мухаммад бин Абд ар-Рахман Аль Тани встретился в Дохе с делегацией ХАМАСа во главе с Халилем аль-Хайей для обсуждения условий сделки по возвращению заложников и прекращению огня в Газе.

Об этом сообщило министерство иностранных дел Катара, отметив, что на встрече обсуждались последние предложения, сделанные сторонами. Представители Катара обсудили с хамасовцами дальнейшие шаги, которые могут приблизить заключение сделки. Подробности встречи не сообщаются.