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Ближний Восток

Премьер-министр Катара встретился в Дохе с делегацией ХАМАСа

Катар
Война с ХАМАСом
ХАМАС
время публикации: 28 декабря 2024 г., 20:30 | последнее обновление: 28 декабря 2024 г., 21:04
Премьер-министр Катара встретился в Дохе с делегацией ХАМАСа
AP Photo/Adel Hana

В субботу, 28 декабря, премьер-министр Катара Мухаммад бин Абд ар-Рахман Аль Тани встретился в Дохе с делегацией ХАМАСа во главе с Халилем аль-Хайей для обсуждения условий сделки по возвращению заложников и прекращению огня в Газе.

Об этом сообщило министерство иностранных дел Катара, отметив, что на встрече обсуждались последние предложения, сделанные сторонами. Представители Катара обсудили с хамасовцами дальнейшие шаги, которые могут приблизить заключение сделки. Подробности встречи не сообщаются.

Ближний Восток
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