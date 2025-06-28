CNN: США не наносили ударов противобункерными бомбами по ядерному объекту в Исфахане

ВВС США не наносили ударов противобункерными бомбами по ядерному объекту в Исфахане, утверждает CNN.

США предположили, что объект находится слишком глубоко под землей и такой удар, скорее всего, не был бы эффективным.

Американские бомбардировщики B2 сбросили не менее 12 противобункерных бомб на иранские ядерные объекты в Фордо и Натанзе. Но Исфахан был атакован только ракетами "Томагавк".

CNN ссылается на три информированных источника, которые в свою очередь присутствовали на секретном брифинге главы Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерала Дэна Кейна с сенаторами. Представитель Кейна отказался от комментариев, отметив, что не может комментировать секретный брифинг.

В сообщении отмечается, что, по оценкам США, 60% обогащенного урана – необходимого Ирану для создания ядерной бомбы – хранится на этом объекте в Исфахане.