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Ближний Восток

CNN: США не наносили ударов противобункерными бомбами по ядерному объекту в Исфахане

США
Иран
Война с Ираном
время публикации: 28 июня 2025 г., 13:57 | последнее обновление: 28 июня 2025 г., 14:16
CNN: США не наносили ударов противобункерными бомбами по ядерному объекту в Исфахане
AP Photo/Ebrahim Noroozi

ВВС США не наносили ударов противобункерными бомбами по ядерному объекту в Исфахане, утверждает CNN.

США предположили, что объект находится слишком глубоко под землей и такой удар, скорее всего, не был бы эффективным.

Американские бомбардировщики B2 сбросили не менее 12 противобункерных бомб на иранские ядерные объекты в Фордо и Натанзе. Но Исфахан был атакован только ракетами "Томагавк".

CNN ссылается на три информированных источника, которые в свою очередь присутствовали на секретном брифинге главы Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерала Дэна Кейна с сенаторами. Представитель Кейна отказался от комментариев, отметив, что не может комментировать секретный брифинг.

В сообщении отмечается, что, по оценкам США, 60% обогащенного урана – необходимого Ирану для создания ядерной бомбы – хранится на этом объекте в Исфахане.

Ближний Восток
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