Нефть в обход Ормуза: Aramco вывела трубопровод "Восток-Запад" на максимум

Компания Aramco сообщила о выводе нефтепровода "Восток-Запад" на максимальную мощность в 7 миллионов баррелей нефти в сутки (дополнительные 2 миллиона баррелей за счет прекращения прокачки газового конденсата), которые переправляются из района Персидского залива на побережье Красного моря в порт Янбу, передает телеграм-канал "Война и мир на Ближнем Востоке".

Между тем, порт Фуджайры в ОАЭ, получивший повреждения в первые недели войны, возобновил работу и вышел на пропускную мощность, превышающую довоенную. Порт, расположенный на берегу Оманского залива, соединен нефтепроводом с нефтяными месторождениями ОАЭ в районе Персидского залива.

На прошлой неделе Ирак и Курдистан договорились о возобновлении транспортировки нефти через нефтепровод Киркур-Джейхан в Турцию.

Все это смягчает рост мировых цен на нефть, но никак не влияет на цены на газ, поскольку Катар, крупнейший мировой игрок на рынке сжиженного газа, не имеет альтернативных путей в обход Ормузского пролива.