Посол США в Ливане: Израилю не нужно разрешение США для самообороны

Посол США в Ливане Мишель Исса, занявший эту должность в начале этого месяца, заявил, что Израилю не нужно разрешение США для того, чтобы обороняться.

По его словам, Вашингтон оказывает давление на Бейрут, чтобы тот выполнил свое решение о разоружении террористической группировки "Хизбалла".

"Израиль оценивает свои собственные потребности в безопасности и примет любые меры, которые сочтет необходимыми для защиты своих граждан. Для этого нет необходимости получать разрешение от Соединенных Штатов", – заявил Исса газете "Гаарец".