Посол США в Ливане: Израилю не нужно разрешение США для самообороны
время публикации: 29 ноября 2025 г., 12:11 | последнее обновление: 29 ноября 2025 г., 12:25
Посол США в Ливане Мишель Исса, занявший эту должность в начале этого месяца, заявил, что Израилю не нужно разрешение США для того, чтобы обороняться.
По его словам, Вашингтон оказывает давление на Бейрут, чтобы тот выполнил свое решение о разоружении террористической группировки "Хизбалла".
"Израиль оценивает свои собственные потребности в безопасности и примет любые меры, которые сочтет необходимыми для защиты своих граждан. Для этого нет необходимости получать разрешение от Соединенных Штатов", – заявил Исса газете "Гаарец".