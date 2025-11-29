Ливанская армия показала журналистам подземные объекты "Хизбаллы"

Ливанская армия провела для десятков местных и международных журналистов экскурсию по бывшим подземным объектам "Хизбаллы" в районе деревни Зибкин (провинция Набатия) на юге Ливана, недалеко от границы с Израилем. Этот шаг был сделан на фоне усилий Бейрута продемонстрировать, что армия эффективно контролирует территорию и выполняет условия прекращения огня.

Демонстрация туннелей подтверждает многолетние заявления Израиля о существовании развитой военной инфраструктуры "Хизбаллы" к югу от реки Литани.

Показанный комплекс пещер представляет собой туннель длиной около 100 метров, оснащенный электричеством и вентиляцией. По данным военных, он служил командным центром, медпунктом и складом. Внутри были обнаружены остатки брошенного оборудования, аптечки и запасы продовольствия, но оружие уже конфисковано ливанской армией.

С момента прекращения огня в ноябре 2024 года ливанская армия увеличила свое присутствие к югу от реки Литани, доведя численность военнослужащих почти до 10000. Военные сообщили, что они выявили и ликвидировали 11 пунктов контрабанды и активно занимаются обезвреживанием огромного количества неразорвавшихся боеприпасов.

Бригадный генерал Николас Табет заявил в ходе поездки, которая также включала город Альма аш-Шааб, что его подразделения не обнаружили никаких свидетельств того, что «Хезболла» провозит оружие в район к югу от реки Литани, сообщает "Аль-Арабия".

Ливанские офицеры представили конкретные данные о своей деятельности с 5 сентября 2025 года, после принятия правительством решения о разоружении "Хизбаллы". За этот период войска обнаружили 74 туннеля, 175 ракетных установок и 58 ракет. Всего за последний год, по заявлению армии, было изъято около 230000 единиц вооружения и боеприпасов.

"Хизбалла" продолжает отвергать план полного разоружения до тех пор, пока Израиль не выведет свои силы с пяти спорных приграничных возвышенностей. Израиль продолжает наносить авиаудары по членам "Хизбаллы", заявляя, что группировка нарушает перемирие, пытаясь восстановить свой военный потенциал. "Хизбалла" же отрицает вооруженное присутствие к югу от реки Литани.

Ливанские офицеры заявили, что с момента прекращения огня Израиль совершил более 5000 нарушений, включая 657 авиаударов. Война между сторонами, повлекшая разрушение почти 14 тысяч жилых домов, началась 8 октября 2023 года, через день после нападения ХАМАСа на юг Израиля.