Лидеры Турции после встречи с делегацией ХАМАСа: "Мы на стороне угнетенных"

Представители палестинской террористической организации ХАМАС посетили с визитом Турцию, где террористов приняли руководители страны. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время встречи с представителями ХАМАСа обвинил Израиль в "осуществлении политики геноцида" в секторе Газы, добавив, что глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу "не настроен серьезно на заключение соглашения о прекращении огня".

Делегация ХАМАСа во главе с Мухаммадом Дарвишем в ходе встречи с турецким руководством обвинила Израиль в нежелании идти на компромиссы на переговорах по освобождению заложников и прекращению огня, и заявила, что в сектор Газы поступает недостаточно гуманитарной помощи.

Президент Турции Реджеп Тейип Эрдоган после визита делегации ХАМАСа опубликовал обвиняющий пост в отношении "тех, кто нападает на турецкое правительство с неуместными обвинениями. "Кто вы такие, чтобы ставить под сомнение наше отношение к Палестине? Не вы ли еще вчера называли жителей Газы, защищавших свои земли, террористами? Вы никогда не стояли рядом с угнетенными, вы никогда не смотрели на Ближний Восток через призму братства, вы никогда не понимали, что значит быть частью уммы".

В следующей публикации он выразил убежденность в будущей победе ХАМАСа: "Наши братья из Газы, если будет на то воля Аллаха, будут вечно и свободно жить на своей родной земле, орошенной кровью мучеников, и когда наступит тот благословенный день, мы тоже будем там. Как и в Сирии – мы увидим, что притеснения в Газе закончились, кровь остановится, руины будут убраны, и в итоге там останется только Палестина – во всем своем величии".