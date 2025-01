Мэнди Дамари поблагодарила всех за поддержку и опубликовала новую фотографию с дочерью

Мэнди Дамари, дочь которой, Эмили, была освобождена из плена ХАМАСа в рамках первого этапа сделки, в своем Х-блоге поблагодарила всех за поддержку и опубликовала новую фотографию с дочерью. Она также написала, что борьба не закончилась, 94 заложника все еще находятся в Газе.

На новую фотографию Эмили отреагировали многие израильские СМИ, в частности, сайт "Маарив" написал: "Когда слово героизм приобретает новый смысл".

Thank you to everyone in the UK and around the world who supported the campaign to bring Emily home, and for all your messages here on X. You are amazing and we love you all

94 hostages still need us pic.twitter.com/nuRVj6n8tt