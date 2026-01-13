В Сирии задержаны подозреваемые в теракте в алавитской мечети

Власти Сирии сообщили об аресте двух активистов террористической группировки "Исламское государство" по подозрению в причастности к взрыву, происшедшему 26 декабря в алавитской мечети Хомса. Жертвами теракта стали восемь человек, около 60 получили ранения.

"Ахмад Аталла аль-Диаб и Анас аль-Зарад, террористы "Исламского государства", несут ответственность за взрыв бомбы в мечети Али бин Аби Талиб в районе Вади аль-Дахаб", – говорится в заявлении министерства иностранных дел Сирии.

Теракт повлек за собой массовые выступления алавитов в Латакии. При разгоне демонстраций погибли по меньшей мере три человека, десятки пострадали. Власти возложили ответственность за беспорядки на "остатки режима Башара Асада". Напомним, что предыдущий президент принадлежал к алавитской общине.