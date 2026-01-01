Новогодний теракт в Сирии, погиб полицейский

Один сотрудник министерства внутренних дел Сирии погиб и еще двое получили ранения в Алеппо, когда террорист-смертник привел в действие взрывное устройство. Предполагается, что за терактом стоит группировка "Исламское государство".

Согласно агентству SANA, мужчина вызвал подозрение полицейского патруля, который остановил его для досмотра. Во время обыска он задействовал пояс смертника. По данным Arab News, террорист намеревался в новогоднюю ночь устроить взрыв в церкви.

Напомним, что в декабре в районе Пальмиры погибли двое американских военнослужащих и переводчик, также гражданин США. Центральное командование вооруженных сил США сообщило, что нападавший был боевиком "Исламского государства", он ликвидирован.