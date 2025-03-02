Египет предложил компромиссную версию сделки Израилю и ХАМАСу

Египетские посредники предложили компромиссный план Израилю и ХАМАСу. Согласно этому плану, первая фаза сделки будет продлена на две недели, но в течение этого времени должны начаться переговоры по второй фазе, пишет издание "Аль-Араби аль-Джадид".

Это предложение предусматривает передачу ХАМАСом Израилю в течение каждой из двух недель продления первой фазы сделки – одного живого заложника и двух тел.

Пока ни Израиль, ни ХАМАС не подтвердили готовность принять такой план.