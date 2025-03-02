Дети Насраллы: "Он плакал, когда от взрывов пейджеров погибли и были ранены тысяч ливанцев"

В интервью телеканалу "Аль-Манар" сын и дочь Хасана Насраллы рассказали о том, что израильская операция по подрыву пейджеров вызвала тяжелую депрессию у их отца.

Джауад, сын экс-лидера "Хизбаллы", рассказал, что Хасан Насралла тяжело переживал ликвидацию "главы генштаба "Хизбаллы" Фуада Шукры, а также операцию по подрыву средств связи, в результате которой были ранены тысячи боевиков террористической организации. "Все, кто его встречал в те дни, говорили, что он не похож сам на себя", и его состояние отразилось на функционировании организации и на моральном духе боевиков.

При этом Зайнаб Насралла, единственная дочь Хасана Насраллы, рассказывает, что ее отец плакал после того, как в результате операции Израиля погибли и были ранены тысячи ливанцев. "Я позвонила маме на следующий день и спросила, как на происходящее отреагировал отец. И она сказала мне, что он плакал", – рассказала Зайнаб.