Ближний Восток

CENTCOM: в ходе военной операции против Ирана погибли шесть американских военнослужащих

Centcom
Война с Ираном
время публикации: 02 марта 2026 г., 23:10 | последнее обновление: 02 марта 2026 г., 23:15
CENTCOM: в ходе военной операции против Ирана погибли шесть американских военнослужащих
CENTCOM

Число американских военнослужащих, погибших в ходе крупномасштабной операции против Ирана возросло по мере продолжения боевых действий, сообщило Центральное командование армии США (CENTCOM).

1 марта командование официально подтвердило, что трое американских военнослужащих были убиты в ходе операции, пятеро получили серьезные ранения, еще несколько военнослужащих получили незначительные осколочные ранения.

2 марта один из тяжело раненых военнослужащих умер от полученных ранений, в результате чего общее количество погибших американцев увеличилось до четырех.

Вечером 2 марта было объявлено о шести погибших американцах.

