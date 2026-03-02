CENTCOM: в ходе военной операции против Ирана погибли шесть американских военнослужащих
время публикации: 02 марта 2026 г., 23:10 | последнее обновление: 02 марта 2026 г., 23:15
Число американских военнослужащих, погибших в ходе крупномасштабной операции против Ирана возросло по мере продолжения боевых действий, сообщило Центральное командование армии США (CENTCOM).
1 марта командование официально подтвердило, что трое американских военнослужащих были убиты в ходе операции, пятеро получили серьезные ранения, еще несколько военнослужащих получили незначительные осколочные ранения.
2 марта один из тяжело раненых военнослужащих умер от полученных ранений, в результате чего общее количество погибших американцев увеличилось до четырех.
Вечером 2 марта было объявлено о шести погибших американцах.