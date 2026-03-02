x
02 марта 2026
Ближний Восток

Иран объявил о закрытии Ормузского пролива: "Не дадим ни капли нефти покинуть регион"

Война с Ираном
Нефть и газ
время публикации: 02 марта 2026 г., 22:56 | последнее обновление: 02 марта 2026 г., 22:56
Иран объявил о закрытии Ормузского пролива: "Не дадим ни капли нефти покинуть регион"
AP Photo/Kamran Jebreili

Советник командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Эбрахим Джабари заявил, что Иран не позволит ни одному судну пройти через Ормузский пролив.

"Мы сожжем любое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив. Мы не позволим ни капли нефти покинуть регион", – приводит слова генерала агентство ISNA.

Через Ормузский пролив проходит около 20% мирового экспорта нефти и значительная часть поставок сжиженного природного газа. Пролив является единственным морским выходом для нефтеэкспортирующих стран Персидского залива – Саудовской Аравии, Ирака, Кувейта, ОАЭ и Катара. Блокада пролива способна вызвать резкий рост мировых цен на нефть и серьезно дестабилизировать глобальную экономику.

Ближний Восток
