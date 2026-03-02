Иран объявил о закрытии Ормузского пролива: "Не дадим ни капли нефти покинуть регион"

Советник командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Эбрахим Джабари заявил, что Иран не позволит ни одному судну пройти через Ормузский пролив.

"Мы сожжем любое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив. Мы не позволим ни капли нефти покинуть регион", – приводит слова генерала агентство ISNA.

Через Ормузский пролив проходит около 20% мирового экспорта нефти и значительная часть поставок сжиженного природного газа. Пролив является единственным морским выходом для нефтеэкспортирующих стран Персидского залива – Саудовской Аравии, Ирака, Кувейта, ОАЭ и Катара. Блокада пролива способна вызвать резкий рост мировых цен на нефть и серьезно дестабилизировать глобальную экономику.