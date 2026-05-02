Трамп: мы не можем позволить сумасшедшим обладать ядерным оружием

Президент Дональд Трамп заявил в пятницу, 1 мая, что Соединенные Штаты находятся "в состоянии войны", и, не называя Иран напрямую, подчеркнул, что нельзя допустить получения им ядерного оружия. Соответствующее видео было опубликовано в соцсети Truth Social.

"Мы находимся в состоянии войны, потому что, я думаю, вы согласитесь – мы не можем позволить сумасшедшим обладать ядерным оружием. Вы согласны?" – говорит Трамп под одобряющие возгласы толпы, скандирующей "США".