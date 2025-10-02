Взрыв в одной из лабораторий Тегеранского университета, погиб мужчина
время публикации: 02 октября 2025 г., 17:48 | последнее обновление: 02 октября 2025 г., 17:58
Представитель пожарной охраны муниципалитета Тегерана сообщил о взрыве в одной из лабораторий Тегеранского университета.
По его словам, в результате происшествия один человек погиб и двое получили ранения. Об этом сообщает агентство IRNA.
Взрыв произошел в четверг, 2 октября, днем, и сотрудники четырех пожарных станций с полным снаряжением немедленно прибыли в университет.
Инцидент произошел в двухэтажном учебном корпусе, в лаборатории, и был вызван взрывом водородного баллона. Взрыв повредил стены здания, выбиты окна.