02 октября 2025
18:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
18:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Ближний Восток

Взрыв в одной из лабораторий Тегеранского университета, погиб мужчина

Иран
время публикации: 02 октября 2025 г., 17:48 | последнее обновление: 02 октября 2025 г., 17:58
AP Photo/Michael Gruber

Представитель пожарной охраны муниципалитета Тегерана сообщил о взрыве в одной из лабораторий Тегеранского университета.

По его словам, в результате происшествия один человек погиб и двое получили ранения. Об этом сообщает агентство IRNA.

Взрыв произошел в четверг, 2 октября, днем, и сотрудники четырех пожарных станций с полным снаряжением немедленно прибыли в университет.

Инцидент произошел в двухэтажном учебном корпусе, в лаборатории, и был вызван взрывом водородного баллона. Взрыв повредил стены здания, выбиты окна.

Ближний Восток
