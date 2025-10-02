Взрыв в одной из лабораторий Тегеранского университета, погиб мужчина

Представитель пожарной охраны муниципалитета Тегерана сообщил о взрыве в одной из лабораторий Тегеранского университета.

По его словам, в результате происшествия один человек погиб и двое получили ранения. Об этом сообщает агентство IRNA.

Взрыв произошел в четверг, 2 октября, днем, и сотрудники четырех пожарных станций с полным снаряжением немедленно прибыли в университет.

Инцидент произошел в двухэтажном учебном корпусе, в лаборатории, и был вызван взрывом водородного баллона. Взрыв повредил стены здания, выбиты окна.