Ближний Восток

AFP: в процессе обсуждения "плана Трампа" в ХАМАСе произошел раскол

Газа
Война с ХАМАСом
ХАМАС
время публикации: 02 октября 2025 г., 13:36
AFP: в процессе обсуждения "плана Трампа" в ХАМАСе произошел раскол
AP Photo/Abed Hajjar

Источник, близкий к ХАМАСу, сообщил AFP, что в ХАМАСе произошел раскол в процессе обсуждения "плана Трампа".

"На данный момент внутри ХАМАСа существуют две точки зрения: первая это безоговорочное одобрение плана, поскольку главное – это обещанное Трампом прекращение огня при условии, что посредники гарантируют реализацию Израилем плана", – сообщил источник, пожелавший остаться анонимным.

Однако существует и другая позиция: ее сторонники отвергают разоружение и высылку палестинских граждан из Газы", – заявил тот же источник. Он утверждает, что сторонники второй позиции, в том числе и боевое крыло ХАМАСа, выступают против того, чтобы их "деятельность" была криминализирована.

