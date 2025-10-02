AFP: в процессе обсуждения "плана Трампа" в ХАМАСе произошел раскол

Источник, близкий к ХАМАСу, сообщил AFP, что в ХАМАСе произошел раскол в процессе обсуждения "плана Трампа".

"На данный момент внутри ХАМАСа существуют две точки зрения: первая это безоговорочное одобрение плана, поскольку главное – это обещанное Трампом прекращение огня при условии, что посредники гарантируют реализацию Израилем плана", – сообщил источник, пожелавший остаться анонимным.

Однако существует и другая позиция: ее сторонники отвергают разоружение и высылку палестинских граждан из Газы", – заявил тот же источник. Он утверждает, что сторонники второй позиции, в том числе и боевое крыло ХАМАСа, выступают против того, чтобы их "деятельность" была криминализирована.