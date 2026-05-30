Опубликована галахическая брошюра, посвященная правилам владения личным оружием

Центр этики при раввинской ассоциации "Цоар" опубликовал галахическую брошюру "Щит Израиля", посвященную правилам владения личным оружием. Как рассказал в интервью сайту "Аруц Шева" раввин Ярон Мошковиц, один из авторов брошюры, необходимость публикации стала очевидной после резни 7 октября, когда число граждан, получивших разрешение на ношение оружия, резко выросло. По словам раввина, религиозное право обязано дать ответы на моральные и этические вопросы, связанные с ношением и использованием оружия.

Авторы брошюры указывают, что в диаспоре вопросы безопасности общины и ведения войны не имели практического галахического применения для законоучителей . Однако в реалиях Государства Израиль еврейский закон напрямую признает необходимость защиты граждан и выводит право и обязанность ношения личного оружия для самообороны из двух фундаментальных принципов Торы: закона о преследователе и категорического запрета "Не стой на крови ближнего твоего".

В рамках субботних законов рассматриваются такие вопросы, как перенос оружия в Шаббат, статус оружия с точки зрения законов о "мукце" (будничных предметах, которые запрещено перемещать в субботу), правила ношения оружия гражданскими лицами в Шаббат для обеспечения безопасности синагог и кварталов, а также галахическая допустимость проведения чистки и технического обслуживания пистолета.

В заключительной части брошюры исследуется допустимость входа с оружием в синагогу – место, имеющее статус "малого святилища". Авторы анализируют, имеет ли право коэн, применивший оружие на поражение для защиты людей, совершать традиционное благословение прихожан во время утренней молитвы. Наконец, авторы дают галахический ответ на вопрос, можно ли использовать для покупки средств самообороны и прохождения тренировок деньги от десятины.