Иранские СМИ сообщили о визите в Тегеран премьер-министра Катара

В субботу, 31 января, иранские СМИ сообщили о визите премьер-министра и министра иностранных дел Катара шейха Мухаммада бин Абд ар-Рахмана аль Тани в Тегеран.

Согласно этим сообщениям, визит был кратким, и аль-Тани уже вылетел обратно.

Ливанское издание Al Modon увязывает это с посреднической ролью Катара, предполагая, что целью визита была передача сообщения Тегерану от президента США.