31 января 2026
последняя новость: 21:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
31 января 2026
31 января 2026
последняя новость: 21:53
31 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Ближний Восток

Иранские СМИ сообщили о визите в Тегеран премьер-министра Катара

США
Иран
Катар
время публикации: 31 января 2026 г., 21:53 | последнее обновление: 31 января 2026 г., 21:53
Иранские СМИ сообщили о визите в Тегеран премьер-министра Катара
AP PHOTO/ Vahid Salemi

В субботу, 31 января, иранские СМИ сообщили о визите премьер-министра и министра иностранных дел Катара шейха Мухаммада бин Абд ар-Рахмана аль Тани в Тегеран.

Согласно этим сообщениям, визит был кратким, и аль-Тани уже вылетел обратно.

Ливанское издание Al Modon увязывает это с посреднической ролью Катара, предполагая, что целью визита была передача сообщения Тегерану от президента США.

Ближний Восток
