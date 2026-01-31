Иранские СМИ сообщили о визите в Тегеран премьер-министра Катара
время публикации: 31 января 2026 г., 21:53 | последнее обновление: 31 января 2026 г., 21:53
В субботу, 31 января, иранские СМИ сообщили о визите премьер-министра и министра иностранных дел Катара шейха Мухаммада бин Абд ар-Рахмана аль Тани в Тегеран.
Согласно этим сообщениям, визит был кратким, и аль-Тани уже вылетел обратно.
Ливанское издание Al Modon увязывает это с посреднической ролью Катара, предполагая, что целью визита была передача сообщения Тегерану от президента США.
