Нетаниягу: "Если Иран атакует нас, он получит ответ, который не может даже вообразить"

На следующий день после возвращения в Израиль останков последнего заложника из Газы и в преддверии открытия КПП "Рафиах" премьер-министр Биньямин Нетаниягу и координатор по делам пленных и пропавших без вести Галь Хирш провели пресс-конференцию. Впервые за последние 4,5 месяца Нетаниягу ответил на вопросы журналистов.

В своем вступительном слове Биньямин Нетаниягу подчеркнул, что всегда был уверен в возможности вернуть всех заложников. "Я верил, что благодаря военному и политическому давлению мы сможем вернуть всех заложников домой. В войне важнее всего не обращать внимания на фоновый шум, игнорировать давление изнутри и извне и неуклонно двигаться к цели", – заявил он.

Премьер поблагодарил бывшего министра по стратегическим вопросам Рона Дермера и координатора по делам заложников Галя Хирша за проделанную работу. "Сейчас мы сосредоточены на разоружении ХАМАСа и демилитаризации Газы, – продолжил Нетаниягу. – В последнее время я слышу, что восстановление Газы может начаться до ее демилитаризации. Этого не произойдет. Я слышу о присутствии в секторе турецких и катарских военных. Этого также не будет. Израиль будет контролировать зону безопасности от Иордана до моря".

Касаясь возможной военной операции США против Ирана, Нетаниягу предупредил: "Иранская ось пытается восстановиться – мы этого не допустим. Если Иран совершит грубую ошибку и нападет на Израиль, мы нанесем ответный удар со всей нашей мощью, которую Иран еще не испытывал".

Координатор по делам заложников Галь Хирш поблагодарил американскую администрацию, в том числе посланников Трампа Стива Виткоффа и Адама Бёлера, а также членов своей команды, участвовавших в усилиях по возвращению заложников. Он отметил, что это была самая тяжелая миссия в его жизни.

После выступления Хирша Нетаниягу предложил журналистам задавать ему вопросы. На вопрос о том, не повлияет ли кризис вокруг закона о призыве на дату проведения выборов, премьер выразил надежду, что они состоятся в срок. "Нам нужна стабильность, и последнее, что сейчас нужно Израилю, – это досрочные выборы", -подчеркнул он.

На вопрос о готовности Израиля к эскалации конфликта с Ираном Нетаниягу ответил: "Президент Трамп примет то решение, которое сочтет нужным. Израиль примет такое решение, которое сочтет нужным. Мы готовы к любому сценарию. Но я уже сказал главное: если Иран совершит ошибку и нападет на нас, он получит ответ, который даже не может себе вообразить".

На вопрос о его советнике Йонатане Урихе и скандале "Катаргейт" Нетаниягу ответил, что никогда не слышал от Уриха о Катаре. "Судья Мизрахи говорит, что здесь нет никаких нарушений. Поэтому я жду, когда прояснятся все обстоятельства. Я знаю, что Йонатан Урих не говорил мне ни слова о Катаре. Это очередная охота на ведьм против людей из моего окружения", – заявил премьер.