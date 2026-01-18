Нетаниягу проводит совещание по Ирану, в Израиле полагают, что США не отказались от военного удара

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу проводит вечером 18 января совещание с участием членов узкого кабинета по вопросам безопасности, начальника Генерального штаба Эяля Замира, главы "Мосада" Давида Барнеа и главы ШАБАКа Давида Зини.

На повестке дня – ситуация в Иране, положение в секторе Газы и формирование президентом США Дональдом Трампом "Совета мира" по контролю над сектором. Израильское руководство выразило недовольство тем, что в этом совете будут представлены Турция и Катар – региональные противники еврейского государства.

Несмотря на противоречивые заявления Трампа по иранскому вопросу, руководство Израиля полагает, что американский военный удар по-прежнему находится на повестке дня, сообщают израильские СМИ. Так, обозреватель Новостной редакции "Кан" Сулейман Масуаде цитирует информированные источники, по словам которых, американский президент еще не принял окончательное решение.

Военный корреспондент 12-го телеканала Нир Двори отмечается концентрацию в регионе американских сил, необходимых для нанесения удара, если приказ об этом поступит. Он отмечает, что ближайшие дни станут решающими. В целом мероприятия потребуют еще пяти-шести дней.

Из Южно-Китайского моря на Ближний Восток перебрасывается авианосец Abraham Lincoln, а из Атлантики – авианосец Gerald Ford. Приведены в состояние повышенной боевой готовности стратегические бомбардировщики B-1 и B-2. В странах Персидского залива развертываются батареи Patriot. Перебрасываются в регион заправщики и оснащенная средствами ПВО транспортная авиация.

США также перебросили из Великобритании в Иорданию 12 самолетов F-15 – вдобавок к 18, переброшенным на прошлой неделе.

Эта концентрация позволит США нанести по Ирану масштабный удар, не ограничиваясь точечными атаками. По словам Двори, в Израиле понимают, что Трамп ждет подходящего момента, и не исключают участия в ударе ЦАХАЛа. Одним из признаков подготовки можно назвать телефонную беседу Замира с главой CENTCOM адмиралом Брэдли Купером.

Начальник Генштаба посетил одну из батарей системы ПРО "Хец". "Граждане Израиля должны знать: ЦАХАЛ постоянно готов к защите государства. Степень боевой готовности соответствует ситуации, решения принимаются взвешено и ответственно", – сказал он.