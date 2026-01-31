Али Лариджани: формируются рамки для переговоров

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани написал в X (бывший Twitter), что "вопреки атмосфере войны, искусственно раздуваемой в СМИ, формируются рамки для развития переговоров".

Отметим, что ранее сегодня министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что "в настоящее время нет серьезной основы для переговоров (с Соединенными Штатами). Для того чтобы переговоры были реальными и плодотворными, необходимо сначала устранить атмосферу угроз и давления".

Он добавил, что "США пытаются связаться с Ираном через другие страны. Невозможно вести переговоры, диктуя условия. Смена режима в Иране – это всего лишь иллюзия, в которой живут некоторые. Наша система прочна, поэтому смена одних людей другими ничего не меняет".