Ближний Восток

Пентагон перебрасывает на Ближний Восток штурмовики для огневой поддержки наземных войск

ВВС
Пентагон
Война с Ираном
время публикации: 31 марта 2026 г., 04:39 | последнее обновление: 31 марта 2026 г., 04:42
Штурмовик A-10 Thunderbolt II
Fuerza Aérea de EEUU/DVIDS vía AP

Пентагон перебросил на авиабазу Лейкенхит в Великобритании эскадрилью из 12 штурмовиков A-10 Thunderbolt II для последующей их отправки на Ближний Восток, следует из данных авиационного ресурса Military Air Tracking Alliance (MATA).

Самолеты прибыли с авиабазы Национальной гвардии США Пиз в штате Нью-Гэмпшир. Их трансатлантический перелет обеспечивали американские самолеты-заправщики, отмечает "Интерфакс".

Точное место их предстоящей дислокации на Ближнем Востоке пока неизвестно.

Штурмовики A-10 Thunderbolt II предназначены для огневой поддержки наземных войск и поражения ударных беспилотников. В этих целях они оснащены ракетами APKWS II с лазерным наведением и Sidewinder, а также 30-мм семиствольной пушкой с вращающимся блоком стволов.

Американская группировка тактической авиации на Ближнем Востоке в настоящее время насчитывает около 250 боевых самолетов. Самым крупным их сосредоточением является авиабаза "Муаффак Салти" в Иордании, где размещены многочисленные эскадрильи американских истребителей, в том числе F-35A, F-15E, F-16, а также эскадрилья штурмовиков A-10. Помимо нее американские боевые самолеты также размещены на авиабазах "Увда" в Израиле и "Принц Султан" в Саудовской Аравии.

