Иранские источники: в горах около Исфахана атакованы ракетные базы КСИР

Иранские источники сообщают, что в ночь на 31 марта в окрестностях Исфахана были атакованы ракетные базы и пусковые установки "Корпуса стражей исламской революции", расположенные в горах.

В соцсетях распространено сообщение некого жителя Исфахана, по оценке которого около шоссе Зуб Ахан были атакованы десятки складов оружия и бронетехника, авиабаза КСИР, ракетная база Вотан Пур и ракетная база около шоссе Кашори. Проверить эти сведения пока не представляется возможным.

Накануне поздно вечером 30 марта иранские официальные источники сообщали, что ВВС Израиля и США нанесли авиаудары по целям в Исфахане, Наджафабаде, Мобараке, Кашане и Шахрезе.

ЦАХАЛ и CENTCOM пока не комментируют.