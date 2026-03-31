31 марта 2026
последняя новость: 20:40
31 марта 2026
|
31 марта 2026
|
последняя новость: 20:40
31 марта 2026
Ближний Восток

В Багдаде похищена независимая американская журналистка Шелли Киттлсон

Ирак
время публикации: 31 марта 2026 г., 19:43 | последнее обновление: 31 марта 2026 г., 19:50
В Багдаде похищена независимая американская журналистка Шелли Киттлсон
AP Photo/Hadi Mizban

Иракское новостное агентство "Найя", аффилированное с "шиитской осью", сообщило, что в Багдаде была похищена независимая американская журналистка Шелли Киттлсон, работающая в издании Al-Monitor и освещающая события в регионе.

Одновременно с этим саудовский телеканал "Аль-Хадат" сообщил, что боевики похитили журналистку в центре Багдада (возле Шелли остановилась машина, из которой вышли вооруженные боевики и заставили ее сесть в автомобиль). Иракские силы безопасности "задержали одного из похитителей".

У Шелли Киттлсон есть гражданство США, но долгие годы живет и работает она в Италии.

Ближний Восток
