Посол России в Тегеране заявил, что Моджтаба Хаменеи находится в Иране

Посол России в Иране Алексей Дедов дал интервью телеканалу RTVI, в котором рассказал об обстановке в Тегеране, об остающихся в стране россиянах и о том, где находится новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи.

По словам Дедова, сейчас на территории Ирана остались в основном сотрудники российских загранучреждений и АЭС "Бушер", а также члены смешанных российско-иранских семей. По данным посольства, российских туристов в Иране практически нет.

Дипломат рассказал, что по указанию президента РФ Владимира Путина, были осуществлены две гуманитарные операции, в ходе которых были доставлены более 320 тонн лекарственных препаратов. Кроме того, из Дагестана на фурах россияне доставили в Иран 150 тонн продовольствия.

На вопрос о контактах с новым верховным лидером Ирана Моджтабой Хаменеи, Алексей Дедов ответил, что контактов пока не было. "При этом отмечу, что Владимир Владимирович Путин одним из первых направил поздравительную телеграмму в адрес Моджтабы Хаменеи, в которой указал на неизменную поддержку Тегерана и солидарность с иранскими друзьями", – заявил он, и добавил: "Как неоднократно заявляло иранское руководство, новый лидер находится в Иране, но по понятным причинам воздерживается от появления на публике".

Алексей Дедов также заявил, что Россия готова содействовать урегулированию конфликта и поиску решений имеющихся проблем политико-дипломатическими средствами. Он также отметил: "Нынешняя война стала результатом неспровоцированной агрессии США и Израиля против Ирана, и первым шагом к нормализации должен быть незамедлительный отказ американо-израильской коалиции от своей военной авантюры".