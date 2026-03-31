Побег узника "Хизбаллы" после удара ЦАХАЛа по Бейруту: "агент Мосада" укрылся в посольстве Украины

Ливан потребовал от посольства Украины в Бейруте выдать мужчину, укрывшегося на территории дипмиссии, которого подозревают в работе на израильскую разведку "Мосад". Об этом агентству AFP сообщили высокопоставленный источник в ливанских структурах безопасности и источник в "Хизбалле".

По их данным, речь идет о сирийце палестинского происхождения, имеющем также украинское гражданство. Как сообщает The Cradle со ссылкой на собственного корреспондента Радуана Мортаду, "агента" зовут Халид аль-Айда: ливанские службы безопасности считают его причастным к попытке ликвидации террористов в международном аэропорту имени Рафика Харири в Бейруте, а также в Дахии – оплоте "Хизбаллы" в ливанской столице. По словам Мортады, аль-Айда также находился на месте во время убийства бывшего генерального секретаря "Хизбаллы" Хасана Насраллы; кроме того, журналист утверждает, что аль-Айда помог ливанской разведке разоблачить ячейку "Мосада".

Как утверждает источник в "Хизбалле" агентству AFP, этот человек был задержан в сентябре 2025 года после того, как оставил мотоцикл на дороге к аэропорту Бейрута через южные пригороды столицы, где "Хизбалла" фактически контролирует безопасность. По версии группировки, в мотоцикле было заложено взрывное устройство, замаскированное под аккумулятор. После задержания подозреваемого удерживали под стражей вплоть до начала нынешней войны между Израилем и Ираном, в которую ввязалась и "Хизбалла".

По данным того же источника, 6 марта израильские военные нанесли удар по зданию в южном пригороде Бейрута, расположенному рядом с местом, где содержался задержанный. В результате он сумел сбежать и укрыться в посольстве Украины.

Глава ливанской Службы общей безопасности Хасан Шукэйр сообщил AFP, что 10 марта украинское посольство обратилось с просьбой разрешить своему гражданину, находившемуся там и потерявшему паспорт, вылететь через аэропорт Бейрута. После проверки, по словам Шукэйра, выяснилось, что этот человек разыскивается ливанским правосудием и по нему имеются запросы на розыск и расследование со стороны силовых структур.

Шукэйр заявил, что власти уведомили украинскую сторону об обязанности передать подозреваемого, поскольку он разыскивается по делу о причастности к ячейке, связанной с "Мосадом" и готовившей убийства и взрывы в южных пригородах Бейрута. По данным ливанской Службы общей безопасности, были также задержаны пять предполагаемых членов группы, работавших вместе с ним; они переданы судебным органам.

Посольство Украины в Ливане на запросы AFP не ответило.

Отметим, что еще две недели назад депутат ливанского парламента от блока "Верность сопротивлению" организации "Хизбалла" Али Аммар выступил с резкой критикой в адрес посольства Украины в Бейруте, утверждая, что оно предоставляет убежище и скрывает у себя агента "Мосада". Об этом сообщало близкое к "Хизбалле" ливанское издание "Аль-Ахбар". Али Аммар утверждал что "украинское посольство не только укрывает этого агента, но и активно действует для того, чтобы обеспечить его безопасную переправку за пределы страны. И это несмотря на то, что он разыскивается ливанской судебной системой и в его отношении выданы ордера на арест по обвинению в "планировании и совершении террористических действий". "Речь идет о политическом и дипломатическом скандале самого высокого уровня, – заявлял законодатель от "Хизбаллы", – это пренебрежение суверенитетом Ливана и вопиющее пренебрежение национальной безопасностью ливанцев". Аммар утверждал, что "этот агент, который помогал врагу атаковать ливанский народ, его землю, его родину и его безопасность – соучастник кровопролития. Поэтому любая попытка защитить его, вывезти его контрабандой или предоставить ему дипломатическое прикрытие должна рассматриваться как акт враждебности по отношению к Ливану и его народу, а также как сговор с Израилем против Ливана". Депутат требовал от правительства Ливана, в особенности от министерства иностранных дел и силовых структур, "немедленно принять меры, чтобы заставить посольство Украины передать подозреваемого местным властям, не поддаваясь иностранному давлению".