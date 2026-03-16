последняя новость: 15:30
Ближний Восток

Депутат от "Хизбаллы" обвинил посольство Украины в Бейруте в "укрывательстве агента "Мосада"

время публикации: 16 марта 2026 г., 14:06 | последнее обновление: 16 марта 2026 г., 14:06
Депутат ливанского парламента от блока "Верность сопротивлению" организации "Хизбалла" Али Аммар внезапно выступил с резкой атакой на посольство Украины в Бейруте, утверждая, что оно предоставляет убежище и скрывает у себя агента израильского "Мосада". Об этом сообщает близкое к "Хизбалле" ливанское издание "Аль-Ахбар".

Али Аммар утверждает, что "украинское посольство не только укрывает этого агента, но и активно действует для того, чтобы обеспечить его безопасную переправку за пределы страны. И это несмотря на то, что он разыскивается ливанской судебной системой и в его отношении выданы ордера на арест по обвинению в "планировании и совершении террористических действий".

"Речь идет о политическом и дипломатическом скандале самого высокого уровня, – заявляет законодатель от "Хизбаллы", – это пренебрежение суверенитетом Ливана и вопиющее пренебрежение национальной безопасностью ливанцев".

Аммар утверждает, что "этот агент, который помогал врагу атаковать ливанский народ, его землю, его родину и его безопасность – соучастник кровопролития. Поэтому любая попытка защитить его, вывезти его контрабандой или предоставить ему дипломатическое прикрытие должна рассматриваться как акт враждебности по отношению к Ливану и его народу, а также как сговор с Израилем против Ливана".

Депутат потребовал от правительства Ливана, в особенности от министерства иностранных дел и силовых структур, "немедленно принять меры, чтобы заставить посольство Украины передать подозреваемого местным властям, не поддаваясь иностранному давлению".

