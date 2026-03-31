КСИР сообщил об ударе по "израильскому контейнеровозу" в Персидском заливе

Корпус стражей исламской революции отчитался о 88-й волне ударов по американским и израильским целям в рамках операции "Правдивое обещание-4", начатой 28 февраля в ответ на совместную атаку со стороны США и Израиля.

Согласно заявлению, были задействованы баллистические ракеты и дроны-камикадзе. КСИР сообщает, что в центральной части Персидского залива успешно атакован контейнеровоз Express Halfong. Якобы связанный с "израильским режимом".

Сообщается также об ударе по сборному пункту корпуса морской пехоты США на территории Объединенных Арабских Эмиратах, американской системе борьбы с беспилотниками рядом с аэропортом Манамы в Бахрейне, радарам раннего оповещения на базе Ахмад аль-Джабер, также в Байхрене.

Отмечается, что эти удары посвящены памяти ликвидированного Израилем командующего военно-морскими силами КСИР Алирезы Тангсири. При этом подчеркивается, что Ормузский пролив находится под полным иранским контролем, и вражеские корабли будут встречены ракетами и БПЛА.