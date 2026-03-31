Иран: США уничтожили опреснительную остановку на острове в Ормузском проливе

Представители системы здравоохранения Ирана сообщают, что в результате американского удара по острову Кешм в Ормузском проливе выведена из строя опреснительная установка. На острове нет других источников воды.

Отметим, что 7 марта министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи уже заявлял об ударе по этой установке. Из нынешнего сообщения неясно, идет ли речь о той атаке или о новом ударе.