"Аль-Араби Аль-Джадид": ХАМАС смягчил требования, сделка с Израилем возможна до инаугурации Трампа

Катарская газета "Аль-Араби Аль-Джадид" пишет, что египетская сторона говорит о высокой вероятности достижения соглашения о прекращении огня в Газе до 20 января, когда избранный президент США Дональд Трамп вступит в должность.

Согласно египетским источникам, цитируемым этим изданием, ХАМАС смягчил свои требования по условиям вывода израильских войск из сектора Газы. Судя по всему, в руководстве ХАМАСа осознают, что осталось очень мало времени для того, чтобы договориться с Израилем до прихода Трампа в Белый дом.

В то же время, как отмечает "Аль-Араби аль-Джадид", речь идет об "осторожном оптимизме" по поводу возможности заключения сделки между Израилем и ХАМАСом до смены администрации Белого дома.

Отмечается также, что ХАМАС и ФАТХ близки к достижению договоренности о совместном управлении Газой. Этот вариант вряд ли устроит Израиль.