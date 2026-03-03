Clash Report: БПЛА, атаковавший британскую авиабазу на Кипре, имел российский приемник помех

Обломки беспилотника Shahed-136 иранского производства, который был нацелен на британскую авиабазу Акротири на Кипре, содержали российский приемник помех "Комета-М", сообщает Clash Report, обнародовав соответствующее видео.

Такая же система используется на российских беспилотниках и ракетах в Украине, что может свидетельствовать о возможной обратной передаче технологий между Ираном и Россией, пишет "Интерфакс-Украина".

В ночь на 2 марта беспилотник нанес удар по британской базе на Кипре. Еще два БПЛА были перехвачены.

Издание Cyprus Mail писало, что "все признаки указывают на то", что беспилотники, нацеленные на британские базы на Кипре, были запущены "Хизбаллой" из Ливана, а не иранцами.