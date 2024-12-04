Израильская делегация отправляется в Каир для обсуждения сделки с ХАМАСом

По информации издания "Аль-Араби аль-Джадид", израильская переговорная делегация во главе с руководителем ШАБАКа Роненом Баром в четверг, 5 декабря, прибывает в Каир для обсуждения концепций и предложений, связанных со сделкой по освобождению заложников и прекращению огня в секторе Газы.

Сообщается, что этому визиту предшествовала серия встреч делегации ХАМАСа во главе с Халилем аль-Хийей с главой египетской общей службы разведки генералом Хасаном Рашадом и другими высокопоставленными египетскими представителями. Эти переговоры проходили отдельно от обсуждения египетской инициативы по формированию будущего управления сектором Газы.

По информации "Аль-Араби аль-Джадид", египетская сторона после обсуждений с представителями ХАМАСа подготовила новый проект основных направлений соглашения после того, как ХАМАС проявил готовность к возобновлению сотрудничества.

В частности, эти переговоры открыли возможность для включения в любое возможное соглашение непубликуемых пунктов, а также возможность досрочного соглашения по реализации пунктов соглашения, включая вывод войск из сектора Газы – с тем, чтобы устранить опасения главы израильского правительства Биньямина Нетаниягу о возможном распаде коалиции и дать ему возможность представить соглашение своим партнерам по правительственной коалиции.

Издание также сообщает о египетско-американских контактах с официальными представителями администрации покидающего свой пост президента США Джо Байдена и с приближенными избранного президента Дональда Трампа, которых египтяне предупредили об опасности излишнего давления на ХАМАС и его политическое руководство. По утверждению египтян, превышение давления на ХАМАС может взорвать ситуацию и поставить под угрозу жизни заложников. "Политбюро ХАМАСа прилагает огромные усилия в попытках контролировать ответственных за заложников на местах с учетом масштаба действий Израиля в секторе Газы", – отмечает "Аль-Араби аль-Джадид".