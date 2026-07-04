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Ближний Восток

"Аль-Арабия": следующий раунд переговоров между Ираном и США намечен на 11 июля

США
Иран
время публикации: 04 июля 2026 г., 17:34 | последнее обновление: 04 июля 2026 г., 18:01

Саудовский телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на источники сообщил, что следующий раунд переговоров между Ираном и США состоится в Пакистане 11 июля.

Также сообщается, что на этой встрече будут обсуждаться санкции против Ирана, замороженные иранские средства и ядерная проблема.

Состав иранской делегации будет определен после завершения траурных мероприятий, проходящих в Иране.

Ближний Восток
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