"Аль-Арабия": следующий раунд переговоров между Ираном и США намечен на 11 июля

Саудовский телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на источники сообщил, что следующий раунд переговоров между Ираном и США состоится в Пакистане 11 июля.

Также сообщается, что на этой встрече будут обсуждаться санкции против Ирана, замороженные иранские средства и ядерная проблема.

Состав иранской делегации будет определен после завершения траурных мероприятий, проходящих в Иране.