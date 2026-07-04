"Аль-Арабия": следующий раунд переговоров между Ираном и США намечен на 11 июля
время публикации: 04 июля 2026 г., 17:34 | последнее обновление: 04 июля 2026 г., 18:01
Саудовский телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на источники сообщил, что следующий раунд переговоров между Ираном и США состоится в Пакистане 11 июля.
Также сообщается, что на этой встрече будут обсуждаться санкции против Ирана, замороженные иранские средства и ядерная проблема.
Состав иранской делегации будет определен после завершения траурных мероприятий, проходящих в Иране.