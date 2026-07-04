Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с резкой критикой в адрес израильского правительства, обвинив Иерусалим в том, что тот связывает "свое политическое выживание с продолжением конфликтов в регионе" и "не оставляет в покое Ливан и Сирию".

"Израильские оккупационные силы продолжают свои незаконные и бесчеловечные атаки против угнетенных в секторе Газы", – добавил Эрдоган, выступая на совместной пресс-конференции с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

В последнее время Эрдоган и другие высокопоставленные турецкие чиновники усилили угрозы в адрес Израиля; в частности, в прошлом месяце министр внутренних дел Турции призвал "освободить" Иерусалим. Ряд западных и израильских СМИ сообщали, что во время молитвы по случаю окончания месяца Рамадан в марте 2025 года Эрдоган призвал Всевышнего уничтожить Израиль, произнеся: "Да уничтожит и опустошит Аллах, ради имени своего… сионистский Израиль".

В ответ на все более враждебную риторику Эрдогана в отношении Израиля премьер-министр Биньямин Нетаниягу в интервью 14-му каналу ранее на этой неделе заявил, что турецкому лидеру следует "успокоиться".